Nouveau joueur de Manchester City après quatre ans passés au PSG, Gianluigi Donnarumma s’est de nouveau confié sur son départ de la capitale.

Gianluigi Donnarumma, récent lauréat du Trophée Yachine pour la deuxième fois, a accordé une longue interview à France Football, dans laquelle il est notamment revenu sur son départ du PSG cet été, pour rejoindre Manchester City contre 35 millions d’euros, bonus compris.

À la question « Vous savez ce qu’on dit : les histoires d’amour finissent mal, en général… », Donnarumma a rétorqué : « Moi, ça s’est bien terminé. Je n’ai rien à me reprocher pour toutes ces années passées à Paris. Je suis fier de ce que j’ai accompli, de ce que nous avons accompli tous ensemble. Ce fut un parcours difficile mais magnifique. Nous avons décroché de nombreuses victoires, couronnées par le succès en Ligue des champions, donc je suis vraiment content de ce que j’ai accompli à Paris. »

Donnarumma a tourné la page

Le gardien a également expliqué comment il a vécu la fin de cette histoire, survenant au sommet de sa carrière parisienne : « Comme je l’ai déjà dit, je suis content de ce que j’ai accompli. Chacun fait ses propres choix. Paris restera toujours dans mon cœur, parce que les supporters m’ont tant donné, le club m’a tant donné. Ce fut une très belle aventure. Maintenant, je tourne la page. » Aujourd’hui à Manchester City, Donnarumma se concentre sur l’avenir : « Je suis à Manchester City, je suis fier d’être ici. Je veux marquer aussi l’histoire de ce club, remporter de nombreux titres, me donner à fond, mouiller le maillot. »

Avec cette sérénité et cette ambition, le portier italien semble prêt à écrire un nouveau chapitre aussi brillant que celui vécu à Paris.