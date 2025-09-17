En conférence de presse, Gianluigi Donnarumma a assuré que son unique volonté pour cet été était de signer à Manchester City alors qu’en réalité, il aurait préféré prolonger au PSG…

On le sait, Gianluigi Donnarumma est le genre de footballeur qui fait passer ses intérêts avant tout et qui est prêt à raconter n’importe quoi pour flatter son employeur du moment. Quand il était au PSG, il ne disait jamais un mot plus haut que l’autre, histoire de toucher la prime d’éthique à la fin du mois. Maintenant qu’il est à Manchester City, il veut faire croire que son but a toujours été d’y signer alors qu’il privilégiait en réalité une prolongation à Paris, mais sans réduction de son salaire.

« City était ma première et seule option »

En conférence de presse, ce mercredi, il a ainsi déclaré : « Je vais être très clair : mon envie était de venir ici, c’était ma première et seule option. Je ne pense pas à l’avenir, j’ai déjà dit ce que je pense de ma présence ici. Je suis heureux d’être à City et de faire partie de cette grande équipe, j’espère donner beaucoup à ces couleurs pendant de nombreuses années encore. Avant l’été, je savais que City s’intéressait beaucoup à moi. La relation s’est renforcée après le Mondial des Clubs. J’ai entendu dire que l’entraîneur poussait pour que je vienne et cela m’a rendu très fier. C’est aussi pourquoi je n’ai pas hésité à accepter de venir ici ».

On aurait bien aimé voir ce que sa « priorité estivale » aurait donné si la direction du PSG incarnée par Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi avait donné son feu vert pour qu’il garde ses émoluments passés…