Fati Vázquez, influenceuse espagnole de 30 ans et ancienne compagne de Lamine Yamal, met le feu aux poudres avec des révélations fracassantes sur la vie privée du prodige du FC Barcelone.

Nicki Nicole peut s’inquiéter : la vie intime de Lamine Yamal n’est pas aussi claire qu’on pourrait l’imaginer. Fati Vázquez, influenceuse espagnole de 30 ans et ancienne compagne du prodige du FC Barcelone, a fait des révélations fracassantes sur sa vie privée.

« Son agent lui organise un calendrier, planifiant ses journées avec les filles avec lesquelles il sort. Lamine a un calendrier de filles », a confié Fati Vázquez. Des propos qui, s’ils sont avérés, dévoilent une organisation quasi professionnelle autour de la vie sentimentale d’un adolescent déjà sous pression médiatique.

L’influenceuse n’a pas ménagé le jeune Barcelonais : « Lamine n’est pas si humble. Je suis sortie avec lui et je pense qu’il n’est pas bien conseillé. J’ai rencontré son cercle le plus proche et, à la façon dont ils le guident, je ne crois pas qu’il soit bien conseillé ni qu’il prenne les bonnes décisions. »

Yamal aurait enchaîné les rencontres !

Mais Fati Vázquez va plus loin, dénonçant les excès liés à l’âge et à la notoriété : « À 17 ans, il allait en discothèques, à des fêtes, ou à 17 ans, il emmenait 10 filles sur un bateau à Ibiza… Évidemment que les paparazzis vont le surprendre dans un lieu aussi populaire qu’Ibiza ! »

Elle évoque également des situations gênantes et des rencontres croisées : « Avant de sortir avec moi, Lamine Yamal avait été avec une autre fille la veille. Je m’en suis rendue compte grâce à des photos que j’ai publiées, et cette fille m’a appelée pour me dire : “Tu étais avec Lamine ? Je suis partie un jour avant que tu arrives.” » On attend désormais des explications de Yamal sur toutes ces déclarations tapageuses.