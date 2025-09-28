ASSE – Guingamp : Bernauer a vu rouge, il s’explique
Stade Rennais – RC Lens : Beye évoque le cas Seko Fofana et ses retrouvailles avec Sage

L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, avant le match face à l'OM.
William Tertrin
28 septembre 2025

Les mots d’Habib Beye, qui va retrouver Pierre Sage ce dimanche soir à l’occasion du match entre le Stade Rennais et le RC Lens.

Avant le match entre le Stade Rennais et le RC Lens, Habib Beye s’est présenté en conférence de presse pour aborder différents sujets. L’entraîneur rennais est revenu sur ses retrouvailles avec Pierre Sage, son ancien adjoint, tout en évoquant le style de jeu lensois, la forme de son équipe et le rôle de Seko Fofana, ancien Lensois.

Habib Beye n’oublie pas Pierre Sage

D’abord, Habib Beye a tenu à souligner la relation forte qu’il entretient avec l’actuel entraîneur du RC Lens : « Je n’ai que de bonnes choses à dire sur Pierre. Nous avons vécu ensemble une année et demie très intense. On s’est découvert, il m’a complété et beaucoup apporté dans ma structuration. Humainement, Pierre est exceptionnel, très authentique. Sportivement, il s’est construit tout seul, je suis admiratif de son parcours et ce sera un très grand plaisir de le retrouver. »

Il poursuit : « Nous sommes différents et c’est ce qui a fait la qualité de notre binôme. La seule chose qui nous a manqué à l’époque c’est de monter en Ligue 2, un échec d’un rien, à deux points. On s’aime beaucoup. Dimanche, ce ne sera pas Pierre Sage face à Habib Beye, plutôt Lens face à Rennes avec l’objectif de gagner. »

Des similitudes de jeu

Interrogé sur les ressemblances entre son style et celui de son ancien adjoint, Beye analyse : « Peut-être sur l’intensité, la volonté d’avoir le ballon aussi. Nous ne mettons pas autant de verticalité qu’eux. Je connais sa conception du football et il a eu la qualité de s’adapter avec son club. Ce qu’il faisait à Lyon n’est pas tout à fait similaire de ce qu’il fait à Lens. Ça va être une belle opposition de football. »

La victoire lensoise dans le derby

Le coach rennais a également commenté le succès des Sang et Or face à Lille le week-end dernier (3-0) : « Ils voudront surfer sur leur victoire, il y a eu beaucoup d’euphorie chez eux. J’ai vu le match, ils ont aussi concédé des occasions avec des faits de jeu en leur faveur. De notre côté, nous analysons le négatif avant de construire sur le positif, c’est important. Le Roazhon Park est un contexte favorable et c’est un stade qui doit être une place forte du championnat. »

La forme de Seko Fofana

Enfin, Beye s’est montré confiant au sujet de Seko Fofana, son milieu de terrain, pour qui ça sera un match particulier étant donné qu’il va retrouver son ancien club : « Les joueurs qui ont ce niveau d’expérience sont capables de faire abstraction. Surtout que pour lui, il y a une étape entre Lens et Rennes. Seko fait partie de mes cadres, c’est un leader ; il est mieux physiquement, athlétiquement, dans sa tête, dans son jeu. C’est ce qui m’importe. C’est le Fofana de Rennes, je n’attends pas celui de Lens, on est content de retrouver un joueur libéré et il s’entraîne très bien. »

Et d’ajouter sur l’importance de retrouver l’efficacité : « Sur l’aspect décisif, c’est important pour la confiance, son but viendra, la situation viendra. Face à Lyon, c’est Seko qui fait la passe pour Kader. J’espère qu’il vivra le bonheur de marquer, je ne lui mets pas de pression pour cela. »

Propos rapportés par le site officiel du Stade Rennais.

Ligue 1RC LensStade Rennais
#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

