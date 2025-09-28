FC Barcelone : un nouveau gardien débarque en urgence, Flick croit beaucoup en lui

Le FC Barcelone a décidé de rappelé Diego Kochen, qui devait participer à la Coupe du monde U20 avec les Etats-Unis.

Avec la blessure au ménisque de Joan Garcia, indisponible entre quatre et six semaines, le FC Barcelone a rappelé en urgence Diego Kochen, son jeune gardien américain de 19 ans, qui s’apprêtait à disputer la Coupe du Monde U20 avec les États-Unis au Chili.

Kochen sur le banc dès ce soir contre la Real Sociedad

C’est Kochen qui fera office de doublure de Wojciech Szczesny dès ce soir face à la Real Sociedad puisque Marc-André ter Stegen est, lui aussi, toujours indisponible. Selon Mundo Deportivo, Hansi Flick apprécie beaucoup le sérieux et le potentiel de Kochen. Eder Aller, 18 ans, déjà été convoqué jeudi dernier face à Oviedo, complètera le trio de portiers.