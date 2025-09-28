PSG : une date de retour a été fixée pour Ousmane Dembélé !
FC Barcelone : un ancien gardien international demande le départ d'Hansi Flick !

FC Barcelone : un ancien gardien international demande le départ d’Hansi Flick !
Laurent Hess
28 septembre 2025

L’ancien gardien polonais Jan Tomaszewski a fracassé Hansi Flick, le coach du FC Barcelone.

L’ancien gardien polonais Jan Tomaszewski (63 sélections) a vivement critiqué Hansi Flick lors d’une interview accordée à la chaîne polonaise Super Express. Selon lui, l’Allemand, champion d’Espagne en titre, aurait dû également remporté la Ligue des champions la saison passée, vu son effectif.

« Flick ne peut pas continuer »

«Barcelone a un effectif pour jouer la Coupe du Monde, à laquelle il n’a même pas participé, a glissé Tomaszewski (77 ans). Il a, sans aucun doute, une équipe pour la Ligue des Champions, le trophée le plus important. Malheureusement, le staff technique devrait tenir jusqu’à la fin, mais j’espère qu’on ne lui prolongera pas son contrat, car ce monsieur allemand ne donne pas satisfaction. Il ne peut pas continuer. Avec une telle arme footballistique, il aurait dû tout gagner en Europe, et ils ont perdu contre l’Inter, une bonne équipe, certes, mais la finale 5-0 contre le PSG les a exposés au grand jour». Récemment, Tomaszewski s’était déjà fait remarqué en conseillant à Robert Lewandowski de quitter le Barça pour l’Arabie saoudite. Assez lunaire…

FC BarceloneLiga
#CRITIQUES

