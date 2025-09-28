FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter la Real Sociedad

Découvrez les compositions officielles du match de la 7e journée de Liga entre le FC Barcelone et la Real Sociedad.

Ce dimanche soir, le FC Barcelone reçoit la Real Sociedad pour la 7e journée de Liga. Découvrez ci-dessous les compositions officielles alignées par Hansi Flick et Sergio Francisco. Coup d’envoi à 18h30 au stade olympique Lluís-Companys.

Les compos officielles

FC Barcelone : Szczęsny – Koundé, Araújo (cap), Christensen, Martín – Dro Fernández, de Jong, Pedri – Bardghji, Lewandowski, Rashford.

Real Sociedad : Remiro – Aramburu, Zubeldia, Ćaleta-Car, Muñoz – Guedes, Gorrotxategi, Turrientes, Barrenetxea – Oyarzabal (cap), Marín.