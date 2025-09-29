Auteur d’une célébration plutôt osée face au Kop Nord lors de ASSE – Guingamp, le jeune Tanguy Ahile s’est expliqué.

Samedi soir, l’ASSE a subi sa première défaite de la saison, face à Guingamp dans le Chaudron (2-3). Un match très très chaud, notamment en fin de match lorsque le jeune milieu guingampais Tanguy Ahile a fait sensation à Geoffroy-Guichard. Auteur de son premier but en Ligue 2, il n’a pas manqué de célébrer sa réalisation devant le Kop Nord, les bras levés, ce qui a provoqué la colère des supporters, mais aussi de Maxime Bernauer, qui l’a tiré par le maillot avant de le jeter par terre.

« Ma célébration ? Ce sont les émotions »

Au micro d’À la Guingampaise, Ahile est revenu sur ce moment fort et sur l’émotion qui l’a submergé : « Je suis très content et très fier de l’équipe. Ce but récompense tous mes efforts je pense, donc je suis content. On est venu dans ce match avec beaucoup de détermination. Je pense que ça s’est vu sur le terrain et on est récompensés par cette victoire. Je pense qu’on peut dire que c’est notre match le plus abouti cette saison. Je pense que c’est notre match référence. On est venu comme je l’ai dit avec beaucoup de détermination, beaucoup d’envie. On est venu ici pour prendre beaucoup de plaisir et à Geoffroy-Guichard, que demander de plus ? »

L’excitation de sa première réalisation en championnat ne l’a pas empêché de savourer pleinement l’instant : « Ma célébration ? Ce sont les émotions, c’est mon premier but en Ligue 2. J’avais déjà marqué au Stadium de Toulouse mais c’était en Coupe de France. J’ai eu beaucoup d’émotions et je n’ai même pas calculé en fait. C’est venu directement, à l’instinct. Non, je n’ai aucun regret. »

Tanguy Ahile sera scruté au match retour

Le jeune joueur s’est également montré lucide sur les consignes reçues de son entraîneur : « Le coach m’a demandé d’avoir beaucoup de combativité, pour qu’on reparte avec cette victoire. Il m’a demandé qu’on soit proches au milieu de terrain surtout. Franchement, je me sens bien. C’est ma première saison en professionnel, j’apprends tous les jours à l’entrainement et je suis très bien entouré donc franchement c’est beau. »

Malgré la victoire, l’après-match n’a pas été de tout repos pour Tanguy Ahile. Ses réseaux sociaux ont été envahis de messages haineux de la part des supporters stéphanois, qui se souviendront sans aucun doute de cette célébration en vue du match retour, prévu en février prochain.

Propos rapportés par EVECT.