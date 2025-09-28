ASSE – Guingamp : Bernauer a vu rouge, il s’explique
ASSE – Guingamp : l'attaque tique, la défense craque… les notes des Verts

Laurent Hess
28 septembre 2025

L’ASSE a subi sa première défaite de la saison, hier soir, face à Guingamp (2-3). Voici nos notes pour les Verts, très décevants…

LARSONNEUR (3)

Il a encaissé trois buts, dont deux consécutifs à des ballons relâchés. Pas sa soirée. Et nerveux dans la défaite.

BERNAUER (2)

Bernauer s’est arraché pour gratter le ballon qui a permis à Boakye d’égaliser à 1-1, avec la complicité de Louiserre. Mais son geste d’humeur pour empêcher les Guingampais de célébrer leur 3e but devant le kop nord lui a valu un carton rouge qui le privera du déplacement à Montpellier.

LAMBA (5)

L’un des rares à la hauteur. Il a coupé plusieurs actions, et plutôt bien relancé.

NADE (6)

Encore une fois, il s’est montré solide, contrant plusieurs frappes bretonnes. A 2-1, il a tenté de sonner la révolte avec une chevauchée. Et c’est lui qui a ramené l’ASSE à 3-2.

ANNAN (4), puis FERREIRA

Annan a débuté son match par une bonne ouverture pour Stassin (10e). Mais défensivement, il a eu des oublis. Quelques soucis avec sa technique aussi. Pas loin de marquer contre son camp, alors qu’il n’était pas vraiment sous pression (41e). Remplacé par FERREIRA, auteur d’une entrée laborieuse.

TARDIEU (3)

Devant la défense, il n’a pas eu sa justesse habituelle. A force d’enchaîner, il semble tirer la langue.

JABER (4), puis DUFFUS

Eteint en première mi-temps, Jaber s’est réveillé au retour des vestiaires. Mais il n’a pas eu son rendement habituel. Remplacé par DUFFUS, encore entré bien tard…

MOUEFFEK (4), puis MILADINOVIC

Comme Jaber, Moueffek a été intermittent. Actif en début de match, il a vite baissé le pied. Remplacé par MILADINOVIC, qui n’a pas beaucoup apporté.

BOAKYE (4)

Le Ghanéen a provoqué le csc de Louiserre, venu contrer sa frappe. Mais le reste du temps, il n’a pas surnagé, avec pas mal de mauvais choix. Peu inspiré.

STASSIN (3), puis OLD

Sevré de ballon, Stassin a manqué de réactivité sur une ouverture d’Annan (10e) et il a décoché une frappe qui n’a pas surpris Bartouche (55e). Transparent le reste du temps, il a été remplacé par OLD, invisible.

DAVITASHVILI (3), puis CARDONA

Davitashvili n’a rien fait de bon, brouillon et peu tranchant. Sorti en marchant à son remplacement par CARDONA, plus dynamique et généreux.

ASSEEn Avant GuingampLigue 2
