Un ancien du FC Barcelone pour remplacer Laurent Blanc à Al-Ittihad ?

Limogé par Al-Ittihad, Laurent Blanc pourrait laisser sa place à un ancien du FC Barcelone.

Le club saoudien d’Al-Ittihad traverse une période troublée. Après une défaite 0-2 contre Al-Nassr vendredi, la direction a pris la décision de se séparer de Laurent Blanc, seulement un an après son arrivée et un titre remporté en championnat. La fin de l’ère Blanc marque un tournant dans la saison déjà délicate du club.

Xavi de retour aux affaires ?

Désireux de retrouver de la stabilité et d’insuffler une nouvelle dynamique, les dirigeants se tournent vers Xavi, comme rapporté par Matteo Moretto. L’ancien entraîneur du FC Barcelone, qui connaît déjà la région pour avoir dirigé Al-Sadd au Qatar et y avoir joué plusieurs saisons, serait en discussion avancée pour prendre les commandes de l’équipe, même s’il n’est pas le seul sur la liste.

Libre depuis son départ du Barça à la fin de la saison 2023-2024, Xavi n’a pas retrouvé de club depuis, et pourrait donc retrouver un nouveau challenge très bientôt.