Ce dimanche, le FC Barcelone a assuré l’essentiel face à la Real Sociedad, malgré avoir concédé l’ouverture du score (2-1). Résumé.

Dans ce match, la Real Sociedad se montrait dangereuse à la 9e minute : Oyarzabal profitait d’un coup franc tiré par Guedes pour décroiser une tête qui passait juste à côté. Dans la foulée, le Barça réagissait aussitôt avec un corner repris par De Jong et une frappe de Rashford, mais Remiro réalisait déjà une parade décisive sur sa ligne à la 10e minute.

Un premier coup dur tombait ensuite à la 31e minute : en contre-attaque, Oyarzabal servait Barrenetxea, dont le centre à ras de terre trouvait Odriozola. Le défenseur concluait du pied droit pour ouvrir le score. Les Catalans tentaient de répondre et, à la 39e, Zubeldia manquait de marquer contre son camp ; Remiro sauvait sur sa ligne avant de voir Zubeldia repousser encore la tentative de Pedri. Deux minutes plus tard, à la 42e, Bardghji tentait une frappe enroulée, mais le gardien basque plongeait pour détourner. Finalement, le Barça égalisait juste avant la pause : à la 43e minute, sur un corner frappé par Rashford, Koundé s’élevait et plaçait une tête imparable.

Dès la reprise, le match gagnait en intensité et, à la 59e, Yamal faisait la différence sur son aile droite, débordait Gomez et centrait pour Lewandowski, qui marquait de la tête avec l’aide du poteau droit. Quelques minutes plus tard, à la 62e, Oyarzabal profitait d’un appel dans la profondeur, mais sa frappe était claquée au-dessus par Szczesny.

Le match s’emballait : à la 70e minute, Rashford déclenchait une lourde frappe dans l’axe que Remiro repoussait tant bien que mal, avant d’écarter du pied sous la pression de Lewandowski. À la 71e, Dani Olmo essayait sa chance de loin, mais le gardien basque s’imposait encore des deux mains. Puis, à la 72e, Kubo héritait d’un ballon dans la surface et envoyait une frappe sur le poteau droit du Barça. Deux minutes plus tard, Yamal pensait donner de l’air à son équipe avec un but sur son aile, mais l’arbitre le refusait pour hors-jeu.

La fin de rencontre devenait folle. À la 84e minute, la Sociedad partait en contre après une perte de balle de Koundé : Oyarzabal centrait pour Kubo, qui frappait du gauche et trouvait cette fois la transversale. Dans la minute suivante, à la 85e, le Barça répliquait par Lewandowski, servi par Torres après un centre de Yamal. Le Polonais reprenait du droit mais voyait sa tentative heurter la barre avant de rebondir sur la ligne.

Avec cette victoire 2-1, le Barça prend donc la place de leader au Real Madrid, et compte 19 points. Prochain match pour les Catalans : le choc de Ligue des Champions mercredi face au PSG.