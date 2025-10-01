Les médias espagnols ne savent plus où donner de la tête, ce mercredi 1er octobre 2025, entre le triplé de Kylian Mbappé avec le Real Madrid contre Kairat (5-0) et le choc FC Barcelone-PSG.

Marca : baume Mbappé

Le Real Madrid avait besoin de se remettre la tête à l’endroit après sa claque dans le derby (2-5) samedi. Kylian Mbappé, avec son triplé sur la pelouse de Kairat (5-0), lui a mis du baume au coeur.

AS : Mbappé vaut pour trois

Trois, c’était le nombre magique pour le Real Madrid hier au Kazakhstan puisque c’est le nombre de buts inscrits par Kylian Mbappé mais également le nombre de points récoltés grâce au succès 5-0.

Sport : visez le champion

Photo de Luis Enrique à la Une, Sport titre sur l’ambition du FC Barcelone : se payer le scalp du PSG à Montjuic ce soir.

Mundo Deportivo : défi entre titans

MD a aussi mis Luis Enrique à sa Une mais opposé à Hansi Flick. Les deux meilleures équipes de la saison dernière vont enfin se mesurer, ce soir, même si tout le monde a conscience que le PSG sera fortement diminué.