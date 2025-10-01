FC Barcelone – PSG : un Blaugrana sous-coté dans le viseur parisien !
RC Lens : Thauvin décroche une première récompense

Florian Thauvin en action lors du match entre le RC Lens et le Stade Rennais.
Raphaël Nouet
1 octobre 2025

Florian Thauvin a été élu joueur du RC Lens pour le mois de septembre par les supporters sang et or. Avec une avance énorme sur ses concurrents.

Revenu en France cet été après un exil raté au Mexique et un passage réussi à l’Udinese, Florian Thauvin est en train de mettre tout le monde d’accord. A tel point que la question d’un retour chez les Bleus se posent pour le gaucher, qui n’a plus été convoqué depuis 2019. D’abord remplaçant chez les Sang et Or car il est arrivé tardivement en Artois, l’ancien Marseillais est désormais un titulaire indiscutable. Très actif sur le plan défensif, il est surtout la principale arme offensif du Racing, le joueur qui créé le plus de danger dans le camp adverse.

Il a été élu avec 60,47% des voix !

Et c’est donc logiquement qu’il a été élu joueur du mois de septembre par les lecteurs de Lensois.com. Ce n’est pas vraiment une surprise, de même que son écrasante domination puisqu’il a récolté 60,47 des votes ! Mamadou Sangaré (13,95%), Robin Risser (12,29%), Malang Sarr (6,31%) et tous les autres sont très loin derrière.

Cette récompense devrait en appeler d’autres durant la saison pour Florian Thauvin, étant entendu que la plus belle, pour lui, serait de retrouver l’équipe de France, que ce soit dès ce mois-ci ou un peu plus tard.

Ligue 1RC Lens
