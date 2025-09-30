Le possible retour de Florian Thauvin en équipe de France fait parler…

Didier Deschamps communiquera la prochaine liste des Bleus ce jeudi à 14 heures au siège de la Fédération Française de Football (FFF) pour les deux prochaines rencontres de qualification à la Coupe du monde 2026 contre l’Azerbaïdjan (10 octobre) et l’Islande (13 octobre). Et selon RMC, Florian Thauvin, encore très bon avec le RC Lens dimanche à Rennes (0-0), pourrait en faire partie.

Rothen et Dugarry militent pour Thauvin

L’ancien joueur de l’OM, qui n’a plus été appelé depuis un match contre Andorre en juin 2019, a reçu une pré-convocation, annonce le média. Il serait en balance avec Maghnes Akliouche, auteur d’un bon début de saison à Monaco mais qui s’est montré timide lors du dernier rassemblement. Da,s Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen et Christophe Dugarry se sont montrés favorables au retour de Thauvin en EDF. « Une pré-convocation ne veut rien dire, mais collectivement il a progressé. Il a un leadership naturel et une conscience professionnelle au top. À Lens, tu sens qu’il est là où il devait être », a commenté Jérôme Rothen. Quant à Christophe Dugarry, il s’est clairement prononcé en faveur d’un retour de l’ancien marseillais… « Il y a une concurrence incroyable mais c’est un joueur qui connaît l’équipe de France. Il est champion du monde et Deschamps accorde beaucoup d’importance à cela. Il a su étoffer son jeu ».