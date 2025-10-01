Prolongé jusqu’en 2030 il y a plusieurs semaines, Jules Koundé était nomment dans le viseur d’un géant européen.

Récemment sécurisé au FC Barcelone, Jules Koundé était un joueur très courtisé. En effet, lors d’un entretien avec Mundo Deportivo, Deco a confirmé que Manchester City s’était intéressé au latéral droit au cours de l’été. L’international français, auteur d’une excellente saison avec le Barça, avait attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. Le Barça, de son côté, a rapidement fermé la porte à toute négociation et a prolongé le joueur jusqu’en 2030, malgré un contrat initial qui courait déjà jusqu’en 2027.

« Il n’y a eu ni offre ni négociation »

Interrogé sur l’éventuel intérêt concret de City, Deco a répondu de manière catégorique : « Vouloir recruter est quelque chose de très subjectif. Non, il n’y a pas eu d’offre. La seule chose que je sais, c’est que City — où se trouve maintenant Hugo Viana et où il y avait auparavant Txiki (Begiristain) — cherchait un latéral et, bien sûr, ils nous ont demandé si Koundé était sur le marché. Et nous leur avons dit que non. Donc, il n’y a eu ni offre ni négociation. C’est comme si moi, je connaissais un directeur sportif d’un autre club et que je l’appelais pour lui demander, parce que nous cherchons à ce poste, si vous pensez ou si vous envisagez de vendre… Comme nous l’avons dit depuis le début, la relation avec City, avec Txiki et maintenant avec Hugo Viana, qui est mon ami, est bonne et directe, sans aucune intermédiation qui n’existe pas. »

En résumé, Manchester City s’est simplement renseigné sur la disponibilité de Koundé, mais aucune offre ni discussion formelle n’a eu lieu, et le Barça a réaffirmé sa volonté de conserver son défenseur.