Après la prolongation de Jules Koundé, le FC Barcelone est sur le point de finaliser celle de Frenkie de Jong !

Après des années de spéculations et de négociations parfois tendues, Frenkie de Jong va finalement prolonger son contrat avec le FC Barcelone pour trois saisons supplémentaires, jusqu’en 2029. Cette décision marque la fin d’une période d’incertitudes autour de l’un des dossiers les plus controversés du club catalan.

Comme révélé par Sport, ces discussions récentes ont été rapides et efficaces, grâce à un dialogue constant entre les agents du joueur et le directeur sportif, Deco. Une rencontre en personne a été décisive pour débloquer la situation : de Jong a clairement exprimé son souhait de prolonger son engagement sans compliquer les négociations, un signal très positif pour le club.

Il ne manque plus que la signature de Joan Laporta

Cette fois-ci, la relation entre le joueur et le Barça a été harmonieuse, contrairement aux précédentes tentatives de renouvellement avec l’ancien agent Ali Dursun, qui avaient été marquées par des blocages répétitifs. Avec son nouvel agent, l’avocat Sebastien Ledre, les démarches ont pu avancer rapidement, au point que l’échange des documents officiels a déjà commencé. Le joueur a donné son accord final, et le directeur général Manel del Río a été le premier à signer pour valider l’opération.

Il ne reste plus que la signature du président Joan Laporta, du vice-président Rafa Yuste et de certains membres du conseil d’administration pour finaliser officiellement le contrat, ce qui devrait intervenir dans la semaine à venir.