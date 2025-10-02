C’est ce jeudi, à 14h, que Didier Deschamps communiquera la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matches de l’équipe de France. Florian Thauvin espère en être.

Ces derniers jours, il est beaucoup question, du côté de Lens, d’un retour de Florian Thauvin en équipe de France. C’est l’une des raisons ayant poussé le milieu offensif de 32 ans à revenir en Ligue 1 cet été. Auteur de prestations XXL avec les Sang et Or pendant tout le mois de septembre, le gaucher mériterait assurément de retrouver les Bleus, avec qui il a été champion du monde en 2018 mais qu’il n’a plus côtoyés depuis 2019. Réponse sur les coups de 14h, quand Didier Deschamps communiquera la liste des joueurs retenus pour les matches face à l’Azerbaïdjan le 10 octobre et l’Islande trois jours plus tard.

Il a déjà reçu des pré-convocations

La chance de Florian Thauvin, c’est que plusieurs habituels sélectionnés seront absents, comme les Parisiens Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés lors de la précédente quinzaine internationale, mais également l’ancien Lyonnais Rayan Cherki. L’Intériste Marcus Thuram manquera également à l’appel après avoir été touché mardi en Champions League. Il y a tout un compartiment offensif à reconstruire chez les Bleus et Florian Thauvin a une vraie carte à jouer, surtout qu’il a reçu une pré-convocation.

Le bémol, c’est qu’un membre de l’encadrement de l’équipe de France a expliqué à La Voix du Nord qu’une cinquantaine de joueurs étaient dans ce cas. Et que Florian Thauvin recevait également des pré-convocations lorsqu’il jouait à l’Udinese. Cela ne présage donc pas d’une bonne nouvelle. Pour Flotov et les supporters lensois, il faudra attendre 14h…