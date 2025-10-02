En conférence de presse, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a expliqué qu’il attendait désormais le même niveau d’intensité que lors du derby ou à Rennes de la part de ses joueurs.

Un effectif quasiment au complet

« On a nos deux Mondialistes (U20) qui sont absents mais sinon, tout le monde est prêt à jouer. La semaine dernière, Chavez venait de retrouver le groupe, il n’était pas encore prêt pour disputer 45 minutes. Mais ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, le champ des possibles est largement ouvert. »

Il veut la même intensité que lors du derby et à Rennes

« Les matches contre Lille et Rennes nous renvoient à une réalité : vous attendez qu’on produise des performances à ce niveau d’intensité et d’engagement. J’ai demandé à mes joueurs que ce soit la norme, que ce type de prestation ne soit plus liée à un contexte comme le derby ou des circonstances comme une expulsion précoce. Des matches comme Auxerre peuvent être différents mais on doit s’imposer une forme de pression, avoir le même type d’engagement. C’est nécessaire pour faire avancer l’équipe. »

Il est ambitieux… mais veut le montrer sur le terrain

« Nos performances nous amènent à avoir un peu plus de sérieux dans la manière de présenter nos objectifs. Mais ce n’est pas parce qu’on vise le haut du classement et qu’on s’attache au quotidien à le faire qu’on va se retourner la tête. On doit concentrer nos énergies sur ça. On n’en est qu’au début, on n’a pas affronté tous les adversaires. On se doit d’être stables au niveau de nos performances. »

Très satisfait du leader Florian Thauvin

« Florian valide les paliers de performances, de temps de jeu et de performances durables. On est très contents de ce qu’il fait. Il a dit qu’il en avait encore sous le pied et je suis très impatient de voir ça. C’est un joueur exceptionnel, qui nous le démontre à chaque match. Dans le vestiaire, il a la légitimité du très haut niveau et il le démontre. Il est un modèle pour certain, un pote pour d’autres, un confident, un leader… Je suis très satisfait de lui. »