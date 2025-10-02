Didier Deschamps s’est confié sur le possible retour de Paul Pogba en équipe de France.

La surprise du chef, c’est lui : Jean-Philippe Mateta a été appelé pour la première fois en équipe de France. Une récompense de sa belle saison avec Crystal Palace, sur laquelle l’attaquant continue de surfer. Pas de Paul Pogba en revanche, et c’est logique puisque le champion du monde 2018 n’a pas encore repris la compétition avec l’AS Monaco, ce qui est imminent.

Deschamps ne ferme pas la porte à Pogba

Interrogé sur la possibilité de faire à nouveau appel à Pogba, Didier Deschamps a fait preuve de toute sa bienveillance « Paul se rapproche du moment où il va redevenir un acteur du football, a-t-il glissé. Un retour en équipe de France ? Que lui en ait envie et que ce soit un objectif dans sa tête, j’en ai aucun doute. Après, il a des étapes à franchir. La prochaine, c’est quand il aura le maillot de l’ASM et qu’il mettra le pied sur le terrain. J’espère que ça se passera bien pour lui. Après, on verra. C’est tout le mal que je lui souhaite, déjà de passer cette première étape. Ca sera déjà une énorme joie pour lui.»