Pour Djylian N’Guessan, la Coupe du Monde U20 devait être un tremplin, une vitrine. Mais face aux États-Unis au Chili, le jeune espoir de l’AS Saint-Étienne a vécu ce jeudi soir un deuxième match de groupe marqué par la frustration et l’amertume. Submergé avec ses coéquipiers, il a quitté la pelouse dès la pause, symbole d’une soirée grise, où tout reste encore à jouer mais plus rien n’est acquis.

Un Stéphanois parmi les espoirs tricolores

À 17 ans, N’Guessan incarne la nouvelle vague des talents formés dans le Forez. Surclassé avec la sélection U20, il est aujourd’hui le plus jeune joueur du groupe France engagé dans ce Mondial chilien. Revenu tout juste d’une blessure, son été a été ponctué de doutes : initialement titulaire en amical avec Saint-Étienne, il s’est vu stoppé net par un souci musculaire. Appelé sans repasser par Geoffroy-Guichard, il a retrouvé l’intensité de la compétition dans ce costume international aux côtés d’autres jeunes prometteurs.

France-USA : une défaite difficile à encaisser

C’est un revers brutal qui attendait les Bleuets devant les projecteurs chiliens. Opposés à une sélection américaine dominatrice, les Français ont été pris de vitesse dès la première période, peinant à exister offensivement. Le manque de percussion, seulement deux frappes cadrées et des transmissions hésitantes ont illustré la soirée noire d’un groupe visiblement marqué par l’enjeu.

Une prestation loin d’être rassurante…

Djylian N’Guessan, qui était encore considéré l’an passé comme la doublure de Lucas Stassin, n’occupe désormais plus que la troisième place dans la hiérarchie des attaquants stéphanois, derrière la recrue Joshua Duffus. Cette Coupe du monde U20 représentait donc une opportunité en or pour lui de prouver sa valeur et d’affirmer qu’il peut incarner l’avenir de l’ASSE.

Mais face à la sélection américaine, son rendement a été insuffisant. Dans une équipe de France particulièrement inoffensive en première période, N’Guessan n’a jamais su peser et a logiquement été remplacé dès la mi-temps par son sélectionneur.

Déjà en plein doute avec son club, l’attaquant stéphanois voit désormais ses espoirs en Coupe du monde U20 s’amenuiser un peu plus…