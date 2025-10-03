La durée de son indisponibilité vient de tomber…

Lamine Yamal se plaint toujours du pubis mais cela n’a pas empêché Luis De La Fuente de la convoquer pour les prochaines échéances de l’Espagne. « Ici, ceux qui viennent sont en bonne santé, a-t-il expliqué ce vendredi. Et quand ils rentrent chez eux, c’est parce que nous avons estimé qu’ils ne pouvaient pas rester ici, car ils prenaient un risque. Nous parlons avec tous les joueurs, nous savons comment ils vont. Si un club nous informe qu’un joueur a un problème, nous en tenons compte. Nous allons voir comment Lamine évolue ce week-end, nous verrons dans quelle mesure il participera ».

Yamal absent entre deux et trois semaines

Mais en fait, Lamine Yamal ne participera pas. Le FC Barcelone vient de publier une communication officielle du club catalan au sujet de son numéro 10. « La douleur pubienne qui gênait Lamine Yamal est réapparue après le match contre le PSG. Il manquera le match contre Séville et sa convalescence est estimée à deux à trois semaines », explique le Barça. Lamine Yamal va donc manquer le match contre Séville et n’est donc pas apte à rejoindre la Roja.