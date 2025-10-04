Hansi Flick était en conférence de presse ce samedi avant de défier le FC Séville.

Touché au pubis et absent au moins deux semaines selon le communiqué du Barça, Lamine Yamal a tout de même été sélectionné par Luis de la Fuente. Mais le prodige n’ira pas rejoindre la Roja, comme l’explique Mundo Deportivo. Selon le média, De la Fuente a appelé Lamine Yamal jeudi, un jour avant d’annoncer sa liste, et il lui a dit qu’il n’allait pas être dans les matchs avec la Roja, mais que, tant que le Barça ne communiquerait pas le contraire, son obligation était de le convoquer afin qu’il soit évalué par les médecins de la RFEF à Las Rozas. Mais le Barça ayant officialisé son indisponibilité, Yamal a été déchargé de son obligation de venir en sélection.

Lamal va mieux

En conférence de presse, Hansi Flick a abordé le sujet. « Lamine Yamal ? J’ai parlé avec lui aujourd’hui, il va mieux mais il n’est pas prêt pour jouer , a expliqué l’Allemand. La situation avec Luis de la Fuente ? C’était par rapport à la dernière trêve internationale. Ma position était de protéger le joueur mais c’est fini, c’est arrivé. De mon point de vue, c’est fini. Cela arrive dans le football. Ce n’est pas facile pour le sélectionneur espagnol mais pour moi non plus, e veux protéger mon joueur. » Dont acte.