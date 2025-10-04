MHSC – ASSE (0-2) : les notes des Verts à Montpellier 
MHSC – ASSE (0-2) : les notes des Verts à Montpellier 

L'ASSE s'impose à la Mosson
Bastien Aubert
4 octobre 2025

Mise sur orbite par un doublé d’un Zuriko Davitashvili clinique et portée par une certaine baraka, l’AS Saint-Étienne s’est imposée avec fébrilité à Montpellier (2-0). Les notes des Verts. 

Gautier Larsonneur 7

Sauvé d’emblée par son poteau devant Nicolas Pays (1e), Gautier Larsonneur s’est employé sur un coup-franc direct de Savanier (16e), avant de se coucher devant ce diable de Pays (27e). Il est encore sauvé par la barre transversale sur une énorme reprise de Mendy (28e). Touché au niveau de la rate en fin de première période avant de détourner un coup-franc flottant de Savanier puis de remporter un énorme face-à-face avec Mendy (66e). Solide au poste.

Joao Ferreira 4

Dans les premières minutes, Joao Ferreira a eu du mal à contenir Nathanaël Mbuku et a glissé dans l’axe en seconde période pour laisser son couloir à l’entrant Appiah. Du mieux mais à l’extrême limite de provoquer un penalty suite à un ceinturage de ce diable de Mbuku dans la surface (56e). 

Mickaël Nadé 6

Un roc ! Mickaël Nadé a livré une belle bataille avec le robuste Alexandre Mendy, qu’il a remportée. Il contre une frappe sèche de Savanier (28e). Solide, il a encore montré qu’il était le leader défensif de cette équipe. 

Chico Lamba 5

Des relances plutôt propres mais une présence dans la profondeur et au duel sur courant alternatif. Remplacé par Dennis Appiah (46e, 5), qui a assuré le minimum syndical dans son couloir droit pour son grand retour. 

Ebenezer Annan 5

Une belle énergie pour débouler sur son côté gauche et finalement offrir un amour de passe pour le doublé de Davitashvili (23e). En retard, il prend un jaune orangé après avoir découpé Pays (32e), avant d’être l’auteur d’une relance plein axe totalement farfelue (43e).

Mahmoud Jaber 5

En première période, une activité honorable dans l’entrejeu et une capacité à ratisser des ballons pour couper les velléités adverses. Agressif, il est revenu bas pour organiser le jeu et l’a bien fait sur le but du 0-2. Jaber a toutefois décliné en seconde période, à l’image de son équipe.  

Igor Miladinovic 5

Initiateur de l’ouverture du score, le Serbe a posé des problèmes aux Montpelliérains par sa vivacité. Disponible, Igor Miladinovic ne s’est pas caché en venant souvent vers le porteur de balle. Remplacé par Aimen Moueffek (86e). 

Florian Tardieu 5

Un match discret mais propre de la part du milieu des Verts, qui a su jouer des coudes pour limiter l’influence de Savanier en regain d’énergie. Il prend un jaune pour une semelle sur Christopher Jullien (37e) et voit une frappe limpide passer de peu à côté (66e). 

Lucas Stassin 5

Contré dans la surface (12e), l’attaquant belge a été déterminant sur le premier but mais s’est fait reléguer derrière Davitashvili comme élément moteur offensif du soir. Son jeu de corps et de tête a été utile. Au duel, il a provoqué un jaune pour Omeragic (41e) mais dévisse une frappe facile (54e). 

Zuriko Davitashvili 8

Premier ballon, premier but ! Auteur d’un raid dans la défense adverse, le Géorgien a déposé ses sbires pour ouvrir la marque de près sur la première action stéphanoise (0-1, 2e). Clinique sur le deuxième but, d’une frappe sèche imparable (0-2, 23e), Davitashvili a été LE facteur X ce soir. 

Augustine Boakye 4

Le jeu stéphanois penchant à gauche, il a été sevré de ballons pendant la première demi-heure. Son repli défensif a été utile. Remplacé à la mi-temps par Irvin Cardona (5), dont l’apport a été limité en dehors d’une frappe contrée (64e). 

Bastien AUBERT, à la Mosson

