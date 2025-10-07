OM Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir d’Endrick (Real Madrid) 
ASSE : très bonne nouvelle pour la montée en Ligue 1 !

L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avant le match contre Reims.
Bastien Aubert
7 octobre 2025

L’AS Saint-Étienne assume pleinement son statut de grandissime favori dans la course à la Ligue 2. Forts d’un début de saison quasi parfait – 20 points engrangés après neuf journées – les Verts dominent nettement les pronostics, reléguant leurs poursuivants plusieurs longueurs derrière. Alors que Reims et Troyes tentent de garder le cap, l’écart se creuse semaine après semaine : la montée directe tend clairement les bras au club stéphanois.

Les Verts creusent l’écart sur Reims et Troyes

S’il y a bien une équipe qui fait la course en tête sans fléchir, c’est l’ASSE. Grâce à une dynamique collective impressionnante, le club stéphanois caracole loin devant ses adversaires directs. Le Stade de Reims et Troyes, pourtant solides, n’ont pas réussi à suivre ce rythme effréné. Derrière ce trio, Pau FC, Guingamp et le Red Star grappillent des points, mais donnent avant tout l’impression de se battre pour les accessits. Pour les supporters, voir l’équipe à ce niveau, aussi bien au classement qu’aux points, ravive la flamme d’un retour dans l’élite du football français.

Chiffres : l’ASSE largement en tête des pronostics

Les statistiques sont sans appel et expliquent cette ferveur. Selon les dernières analyses de Football Meets Meta, Saint-Étienne bénéficie de 80,8 % de chances de finir dans les deux premières places, synonymes de montée directe. À côté, Reims affiche 45,5 % de probabilité, Troyes 36,3 %, tandis que Pau FC fait figure d’outsider avec 17,9 %. Guingamp (6,5 %) et le Red Star (5,8 %) restent loin du compte. Ces chiffres confirment une tendance lourde : malgré le bon parcours des poursuivants, les Verts évoluent sur un autre tempo. Ces prédictions plaident clairement en faveur d’un retour tant espéré du club dans l’antichambre de l’élite.

Le sprint final pour la montée s’annonce intense

À ce stade, impossible de ne pas sentir à la fois un enthousiasme et une certaine pression sur les épaules des joueurs de l’ASSE. Ces 20 points acquis en neuf journées renforcent les ambitions, mais rappellent aussi combien chaque match comptera dans la course ultime à la montée. La détermination des Verts s’inscrit dans la continuité d’un club historique qui rêve de retrouver ses plus hautes heures. Le public n’a d’ailleurs pas oublié les grands moments, ni le passage d’anciens comme Denis Bouanga, dont les performances de Denis Bouanga en MLS égalant Messi font encore résonner la réussite stéphanoise à l’international.

Alors que la Ligue 2 n’a pas encore livré tous ses verdicts, un fait s’impose : Saint-Étienne tient le haut du pavé. Mais si l’ascension s’annonce plus probable que jamais, l’ensemble du groupe sait que rien n’est joué tant que la ligne n’est pas franchie.

