Mercato : un Zidane dans le viseur du FC Barcelone

Le Barça suit plusieurs jeunes sur le pont lors de la Coupe du monde U20, dont un Français…

L’équipe de France dispute actuellement la Coupe du monde U20 au Chili, pour laquelle elle est qualifiée pour les 8es de finales où elle affrontera le Japon.

Elyaz Zidane sur les tablettes du Barça

Et selon Mundo Deportivo, un protégé de Bernard Diomède a tapé dans l’oeil du FC Barcelone. Il s’agit d’Elyaz Zidane. Le petit dernier de la famille Zidane évolue avec le Betis Séville. A 19 ans, il enchaîne les titularisations au Chili. Le Barça auraient aussi un œil sur Pedrinho, David Washington et Gianluca Prestianni.