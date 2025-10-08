Pour Pierre Ménès, le RC Lens version Pierre Sage est taillé pour jouer les premiers rôles et se mêler à la lutte pour les places européennes.

Victorieux à Auxerre (2-1) avant la trêve internationale, le RC Lens pointe certes à la 6e place du classement mais n’est qu’à deux points de l’OM, 2e. Bien que battu par Lyon (0-1) à Bollaert lors de l’ouverture du championnat, le Racing réalise un excellent début de campagne avec un bilan de quatre victoires, un nul et deux défaites. Même au Parc des Princes, où il a subi son autre revers, le RCL aurait pu espérer prendre un point puisqu’un pénalty évident lui a été refusé à 0-1. Cette entame inespérée peut-elle donner des ailes aux Sang et Or ? Pierre Ménès pense que oui !

« C’est vrai qu’avec Pierre Sage, cette équipe est très étonnante »

« C’est vrai qu’avec Pierre Sage, cette équipe est très étonnante, a déclaré le journaliste. Il y a beaucoup de complémentarité au sein de cette équipe, que ce soit défensivement, offensivement ou au milieu. Il y a une vraie révélation avec Sangaré. L’apport de Thauvin est très important. Edouard, même s’il s’est blessé, est une bonne recrue. Sima, qui est rentré, a mis un joli but de la tête. Pierre Sage se retrouve avec un effectif assez intéressant qui va lui permettre de réaliser une bonne saison et sans doute de s’inviter dans la lutte pour les places européennes. »

Les six prochaines journées seront révélatrices des capacités du RC Lens version Pierre Sage puisqu’il y aura des chocs contre l’ambitieux Paris FC, l’OM, l’AS Monaco et le RC Strasbourg. S’ils sont bien négociés, le club artésien pourra rêver !