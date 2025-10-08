FC Nantes : la preuve irréfutable qu’Anthony Lopes est l’un des meilleurs gardiens de L1
PSG Mercato : le RC Lens a raté un titulaire controversé de Luis Enrique !

Lucas Chevalier (PSG)
Bastien Aubert
8 octobre 2025

Alors que Lucas Chevalier s’impose aujourd’hui comme un titulaire polémique au Paris Saint-Germain, le portier nordiste aurait pu enfiler le maillot sang et or… si le RC Lens n’avait pas douté de sa croissance !

C’est une anecdote qui risque de faire grincer des dents au RC Lens. Elle concerne Lucas Chevalier, qui connaît des débuts mitigés dans les rangs du PSG depuis son arrivée cet été. Karim Boukrouh, l’entraîneur qui a repéré le jeune Chevalier à Marck, a révélé les coulisses d’un incroyable loupé… à La Gaillette.

« Il faut savoir qu’à l’époque, il partait constamment à Lens pour des essais, mais ils ne l’ont pas pris parce qu’ils pensaient qu’il ne dépasserait pas 1m81 », confie-t-il dans Le Parisien. Un pari manqué, puisque le gardien du PSG mesure aujourd’hui 1m89.

Le RC Lens a raté Chevalier pour quelques centimètres 

Pourtant, dès ses premiers entraînements, Boukrouh avait flairé la pépite. « Dès le premier spécifique, j’ai vu qu’il n’était pas comme les autres. Il était titulaire régulier avec les U12 alors qu’il avait deux ans de moins. Il avait des facilités partout. Ensemble, on a beaucoup travaillé le jeu au pied, qui n’était pas sa qualité première à l’époque, mais qui est devenue sa force aujourd’hui », poursuit-il. 

Ce détail, anodin à l’époque, a tout changé. Le RC Lens, trop frileux, passe à côté d’un futur international. Boukrouh, lui, n’a pas oublié sa promesse : « J’avais dit à son père que lorsque je signerais dans un club professionnel, j’amènerais son fils avec moi. » Et il a tenu parole. Recruté par le LOSC, il a embarqué avec lui le jeune gardien, qui n’a cessé de gravir les échelons depuis.

Aujourd’hui, Chevalier est l’un des gardiens les plus en vue de Ligue 1, titulaire dans les cages du PSG, loué par Luis Enrique pour sa sérénité et son jeu au pied, cette fameuse qualité qui avait jadis posé question. En revanche, il fait polémique auprès des supporters qui doutent encore de sa capacité à pouvoir remplacer sur le long terme.

