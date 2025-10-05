Après sa sortie sur blessure à Auxerre, Odsonne Édouard a donné de ses nouvelles.

Ce samedi soir, le RC Lens a signé une victoire renversante à Auxerre (1-2, notes), qui s’est décidée dans les arrêts de jeu grâce au but de Sima. Avant tout ça, Odsonne Édouard, la recrue hivernale, avait inscrit son tout premier but à la 14e minute. Mais il est malheureusement sorti peu avant la mi-temps à cause d’une blessure. Si Pierre Sage déclarait vouloir attendre : « après les 15 jours de trêve comment il sera », l’ancien du PSG a tenu à rassurer en zone mixte.

Un message rassurant

« Je suis touché à l’ischio gauche, rien de grave. Je suis sorti par précaution. La trêve tombe bien, j’espère être de retour rapidement », a expliqué le joueur, dans des propos rapportés par nos confrères de La Voix du Nord. Un message qui se veut apaisant pour les supporters lensois, alors que l’ancien attaquant du Celtic et de Crystal Palace venait tout juste de débloquer son compteur. La pause internationale devrait lui permettre de récupérer sereinement avant le retour à la compétition, dès le dimanche 19 octobre face au Paris FC.