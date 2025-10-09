Stade Rennais : un autre dossier que Cissé a mis le feu entre Beye et son vestiaire

Critiqué par une partie de ses joueurs, l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, se voit reprocher ses compositions d’équipe, dont certains sont éjectés au dernier moment.

Les jours d’Habib Beye au Stade Rennais sont comptés. Le début de saison franchement décevant des Rouge et Noir n’est pas autant en cause que ses relations assez compliquées avec plusieurs cadres du vestiaire. Les langues commencent à se délier et l’on comprend que la façon de faire de l’ancien défenseur désarçonne au plus haut point ses joueurs, qui remettent en cause nombre de ses choix. A commencer par celui de sortir du onze le milieu Djaoui Cissé.

Une heure avant Rennes-Lens, Brassier pensait être titulaire

Mais il n’y a pas que ça. Selon Mohamed Toubache-Ter, les joueurs ne comprendraient pas les compositions de départ d’Habib Beye. Certains, se pensant titulaires, seraient surpris de découvrir à la dernière minute qu’ils ne sont finalement que remplaçants. L’insider donne un exemple concret : « Parlons de la paranoïa du coach du Stade Rennais et de l’incapacité de ses joueurs à comprendre son onze de départ. Lilian Brassier en a fait les frais, à son grand dam, juste avant la rencontre contre Lens, où il pensait démarrer jusqu’à 1h du coup d’envoi ».

Au vu de tous ces exemples, il semble évident qu’Habib Beye va devoir adapter son management à ses joueurs s’il veut sauver sa peau au Stade Rennais.