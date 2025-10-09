Coup de tonnerre au Stade Rennais : un ultimatum lancé à Habib Beye !

Le vent tourne à Rennes. Selon Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC, Habib Beye serait désormais sur la sellette. Le consultant a lâché une phrase lourde de sens :

“Ça sent mauvais pour Habib Beye, c’est tendu. S’il continue après la trêve, il aura un ultimatum sur les deux prochains matchs.”

Un avertissement clair pour l’entraîneur rennais, dont la situation semble de plus en plus fragile après une série de contre-performances inquiétantes.

Les deux prochaines rencontres du Stade Rennais seront cruciales : Auxerre et Nice, toutes deux au Roazhon Park. Deux rendez-vous à domicile où les supporters, déjà irrités par les derniers résultats, pourraient faire entendre leur mécontentement si l’équipe ne redresse pas la barre rapidement.

En interne, la situation ne serait pas meilleure. Des tensions avec Seko Fofana et Brice Samba auraient fragilisé l’autorité d’Habib Beye, qui n’aurait plus totalement la main sur son vestiaire…

Pour sauver sa place, l’ancien consultant Canal+ va devoir prendre des décisions fortes et remobiliser un groupe divisé. L’heure n’est plus aux discours : c’est sur le terrain que tout va se jouer.

Deux matchs pour sauver sa tête, un vestiaire en crise et des supporters en colère : le compte à rebours a commencé pour Habib Beye à Rennes…