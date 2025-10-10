Alors que la situation d’Habib Beye devient de plus en plus délicate, le Stade Rennais aurait fixé un ultimatum à son entraîneur pour les deux prochains matchs. En coulisses, les rumeurs s’intensifient… et un nom revient avec insistance dans la bouche des supporters : Laurent Blanc.

Beaucoup voient en lui le candidat idéal pour relancer un Rennes en perte de repères. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France, passé notamment par le Paris Saint-Germain et récemment libéré par Al-Ittihad, dispose d’une expérience rare du haut niveau. Sa connaissance du football français et sa capacité à gérer des vestiaires remplis d’ego en font un profil naturellement évoqué dès qu’un banc de Ligue 1 se libère.

Mais est-ce réellement un bon coup pour Rennes ?

L’hypothèse divise. D’un côté, Blanc apporte une stabilité, une rigueur tactique et une autorité dont les Bretons pourraient avoir besoin. De l’autre, son échec récent à l’Olympique Lyonnais laisse planer le doute sur sa capacité à s’adapter à un projet en manque de stabilité.



On imagine mal les dirigeants rennais en faire leur priorité absolue, mais dans un club où le mercato reste souvent imprévisible, la piste Laurent Blanc ne semble pas totalement farfelue.

Une incertitude de plus, certes… mais une incertitude à la hauteur de ce Stade Rennais parfois déroutant, toujours ambitieux, et prêt à tenter un pari osé.