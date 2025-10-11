De retour en équipe de France avec un but contre l’Azerbaïdjan, Florian Thauvin a bluffé tout le monde, notamment avec un chiffre qui a impressionné.

On ne l’attendait plus, et pourtant… Florian Thauvin a signé un come-back fracassant avec les Bleus. 2313 jours après sa dernière apparition sous le maillot tricolore, le champion du Monde 2018 a marqué seulement 70 secondes après être entré en jeu face à l’Azerbaïdjan (3-0). Une soirée presque irréelle pour un joueur que beaucoup pensaient perdu pour la cause.

Le staff et les joueurs impressionnés

Remplaçant d’un certain Kylian Mbappé, Thauvin a profité de chaque seconde pour rappeler qu’il n’a rien perdu de son pied gauche. Plus affûté que jamais, il a affiché 7,5 % de masse grasse mesurée à Clairefontaine selon L’Équipe. Avec ce chiffre et son investissement sans faille, l’ancien Marseillais a bluffé tout le monde, du staff aux coéquipiers.

En effet, le quotidien sportif décrit une volonté de Thauvin de « transmettre une énergie positive et de montrer à une génération qui ne le connaît pas que le « vétéran » avait des jambes. Le staff a redécouvert un joueur apaisé, leader, davantage, sans doute, tourné vers les autres. Et les plus jeunes, un homme capable de connecter les générations ».

Thauvin dans la liste pour 2026 ?

À 32 ans, Thauvin n’est plus le même homme. Fini le joueur parfois inconstant, place à un pro discipliné, plus calme, plus collectif. Cette transformation, amorcée depuis son passage au Mexique puis confirmé à l’Udinese et désormais au RC Lens, pourrait bien lui rouvrir les portes d’un grand tournoi international.

Alors, place dans la liste de Didier Deschamps pour 2026 ? Encore un pari fou, peut-être. Mais si Thauvin continue sur ce rythme, il pourrait bien forcer la main du sélectionneur. Et là, plus personne ne rirait du retour du « Phœnix ».