Ancien de la Masia avec 7 matchs disputés sous le maillot du FC Barcelone, Marc Guiu a balancé sur ses relations avec Hansi Flick et Xavi, ses anciens coachs.

Après dix ans passés à La Masia, Marc Guiu a quitté le FC Barcelone pour rejoindre Chelsea à l’été 024, un transfert motivé par l’envie de découvrir la Premier League et par une offre financière nettement supérieure. Dans un entretien pour 3Cat, le jeune joueur de 19 ans a vidé son sac sur son passage au Barça.

« J’aurais aimé que Flick m’appelle »

« Peut-être que j’aurais pu jouer un peu plus. Le Barça avait d’autres projets. Il y avait Lewandowski et ils ont recruté Vitor Roque, et je n’avais pas beaucoup de place là-bas, mais j’aurais aimé que Flick m’appelle. »

Guiu ne tarit pas d’éloges sur Xavi, l’entraîneur qui lui a donné sa chance en Liga : « C’est lui qui m’a tout donné, il m’a fait atteindre l’élite. Il m’a donné l’opportunité de jouer le jour où j’ai marqué. Je lui suis essentiellement très reconnaissant. »

Marc Guiu retrouvera bientôt le Barça

Le départ vers Londres a marqué le début d’une nouvelle étape, loin de sa ville natale. La saison dernière, il a participé aux succès de Chelsea en Conference League et au Mondial des clubs, mais le manque de temps de jeu en Premier League l’a poussé à accepter un prêt au Sunderland.

Le club londonien a finalement demandé son retour anticipé après la blessure de Delap, et Marc Guiu retrouvera le Barça le 25 novembre en Ligue des Champions, pour un match chargé en émotions. « Il faut s’entraîner dur pour avoir le maximum de minutes possible, essayer d’être titulaire et marquer beaucoup de buts. »