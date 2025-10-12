Le coach de la Géorgie n’a pas tari d’éloges sur le talent de Pedri hier soir.

L’Espagne a poursuivi son sans faute en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en dominant la Géorgie (2-0) hier soir à Elche. Une défaite qui n’arrange pas les affaires des Géorgiens, qui se sont fait piquer leur 2e place par la Turquie, victorieuse en Bulgarie (5-1). La Coupe du monde s’éloigne pour la bande à Kvara, mais Willy Sagnol a reconnu la nette supériorité de la Roja. « Il n’y a pas grand-chose à dire. Ils jouent sur une autre planète. Nous avons essayé de faire de notre mieux, mais quand l’Espagne atteint ce niveau, tu n’as aucune chance. Il faut accepter qu’ils jouent un football d’un autre niveau », a-t-il déclaré.

Il considère Pedri comme un des meilleurs joueurs du monde

Sagnol a ensuite expliqué que l’Espagne était un modèle à ses yeux. « Si tu te souviens de l’Espagne des années 80 ou 90, elle avait une bonne équipe, mais ce n’était pas une équipe gagnante. C’est le fruit d’un travail de 25 ans. Aujourd’hui, ils avaient six ou sept absents et pourtant, cela ne se voit pas. Ils ont des joueurs de très haut niveau. C’est un exemple à suivre ». Et l’ancien girondin a aussi mis en avant le talent de Pedri. « C’est vraiment l’un des meilleurs joueurs du monde », a-t-il glissé envers le Barcelonais, applaudi tout au long de la rencontre et ovationné à son remplacement.