Après avoir connu sa 11e sélection vendredi en équipe de France, Florian Thauvin est bien parti pour débuter lundi contre l’Islande.

Après avoir débuté sur le banc avec les Bleus face à l’Azerbaïdjan vendredi, Florian Thauvin est ensuite entré à la 83e avant d’inscrire le 3e but tricolore, 2313 jours après sa dernière sélection. Désormais, il semble bien parti pour connaître une place de titulaire lors du déplacement en Islande lundi. En conférence de presse, Didier Deschamps a livré un indice on ne peut plus clair concernant ses intentions de composition.

Bien parti pour être dans le onze

« Thauvin est censé être concerné demain. Plus que contre l’Azerbaïdjan ? Oui, probablement. Le plus important pour moi aujourd’hui, c’est de pouvoir laisser récupérer ceux qui ont commencé le dernier match. Il y a des joueurs qui n’ont pas débuté contre l’Azerbaïdjan qui débuteront demain. »

Une déclaration limpide qui laisse penser que le milieu offensif du RC Lens, revenu en équipe de France après plusieurs années d’absence, devrait être récompensé de sa patience et de ses bonnes performances en club.

Thauvin bien parti pour continuer sur sa lancée ?

À 32 ans, Thauvin a retrouvé une jeunesse sous le maillot artésien. Son volume de jeu, son implication et sa capacité à faire la différence ont séduit à la fois Pierre Sage et désormais Didier Deschamps. S’il venait à être titularisé en Islande, il s’agirait d’un signal fort envoyé non seulement au joueur, mais aussi au RC Lens.

Pour Thauvin, cette rencontre représenterait une belle occasion de marquer des points dans la hiérarchie offensive, dans un secteur où la concurrence reste féroce. Une belle histoire en perspective pour un joueur revenu de loin, et une nouvelle fierté pour le public lensois, qui pourrait voir l’un de ses cadres briller sous le maillot bleu.