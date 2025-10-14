ASSE : une star déclare sa flamme à Saint-Etienne et choque tout Lyon !
FC Barcelone Mercato : un joueur à 500 M€ va bientôt signer !

Frenkie de Jong (FC Barcelone)
Bastien Aubert
14 octobre 2025

Le FC Barcelone frappe un grand coup sur le marché des prolongations. Frenkie de Jong, pièce maîtresse du milieu catalan depuis cinq saisons, s’apprête à étendre son aventure blaugrana jusqu’en 2029. Une annonce attendue dès son retour de sélection, accompagnée d’une nouvelle clause libératoire portée à 500 millions d’euros. Un geste fort qui confirme la confiance totale du club envers son leader néerlandais.

Frenkie de Jong, pilier du Barça depuis 2019

Arrivé à l’été 2019 en provenance de l’Ajax, Frenkie de Jong n’a pas mis longtemps à conquérir la Catalogne. Titulaire indiscutable, il s’est imposé comme le chef d’orchestre du jeu barcelonais, alliant solidité défensive et éclairs techniques. En 267 rencontres disputées sous les couleurs blaugrana, il a inscrit 19 buts et délivré 24 passes décisives, démontrant une constance impressionnante, saison après saison.

Une prolongation longue durée et une clause astronomique

La prolongation du contrat de De Jong jusqu’en 2029 s’inscrit comme un signal fort envoyé à l’ensemble de l’Europe. La direction du Barça ne souhaite prendre aucun risque : la clause de départ de l’international néerlandais grimpe à 500 millions d’euros, contre 400 jusqu’alors. Cette barrière vise à dissuader définitivement les courtisans qui, régulièrement, lorgnaient sur le maître à jouer catalan. La manœuvre illustre également la volonté du club de bâtir son futur autour de ses cadres les plus fiables.

Le palmarès déjà impressionnant du Néerlandais

À seulement 28 ans, Frenkie de Jong affiche déjà un palmarès conséquent avec le Barça. Il compte, à ce jour, 2 Liga(2023, 2025), 2 Coupes d’Espagne (2021, 2025) et 2 Supercoupes d’Espagne (2023, 2025) à son actif. Son influence dépasse les statistiques : en incarnant le projet sportif du club, il s’est imposé comme l’un des capitaines de la transition post-Messi, symbole d’un Barça ambitieux et solide sur la durée.

En renouvelant avec une telle clause, De Jong verrouille son avenir barcelonais tout en affichant, aux côtés de la nouvelle génération, l’ambition de poursuivre la conquête des titres en Catalogne pour de nombreuses saisons encore.

