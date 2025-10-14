Coup de tonnerre au Barça : Lewandowski blessé à moins de deux semaines du Clasico !

Terrible nouvelle pour le FC Barcelone. À seulement douze jours du Clasico face au Real Madrid, Robert Lewandowski a été touché lors du dernier match et les examens ont révélé une déchirure musculaire au niveau du biceps fémoral de la cuisse gauche.

Le club catalan a officialisé l’information dans un communiqué, précisant que « le temps de récupération dépendra de l’évolution de la blessure ». Une formule qui laisse planer le doute quant à sa participation face au grand rival madrilène.

C’est un coup dur pour Hansi Flick, qui perd son buteur vedette à un moment crucial. Auteur d’un début de saison solide, Lewandowski restait la principale arme offensive du Barça, déjà privé de plusieurs cadres ces dernières semaines.

Le FC Barcelone reste prudent

Si la durée d’indisponibilité exacte n’a pas été communiquée, ce type de blessure nécessite généralement entre deux et trois semaines de repos minimum. Autrement dit, une course contre la montre est lancée pour tenter de revoir le Polonais sur pied le 26 octobre, jour du choc face au Real Madrid.

Le staff médical du Barça va tout tenter pour le remettre sur pied à temps, mais le scénario d’un Clasico sans Lewandowski prend chaque jour un peu plus de consistance… et fait trembler tout Barcelone.