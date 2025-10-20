Dans une interview à une chaîne espagnole, Kylian Mbappé a redit tout le bien qu’il pensait du PSG et de Paris. Mais il s’est bien gardé d’en faire autant sur Nasser al-Khelaïfi…

Jeudi, de nombreux médias français ont repris une partie de l’interview de Kylian Mbappé à Movistar en expliquant que l’attaquant du Real Madrid avait enterré la hache de guerre avec le PSG. Il dit que « Paris a toujours été (sa) maison, car (il est) un parisien », qu’il a passé « sept ans incroyables », que cela représente une « fierté » ou encore « quelque chose de très spécial ». Sauf qu’en réalité, ces propos n’ont rien de nouveau et que rien n’a changé dans sa relation envers le PSG !

Il n’a jamais rien dit de négatif contre le PSG

Depuis son départ en 2024, Kylian Mbappé n’a jamais eu un mot négatif envers le PSG, bien au contraire. Et même après le sacre en Champions League, en mai dernier, alors que de nombreux supporters parisiens se moquaient de lui, il s’est contenté de féliciter le club de la capitale. Mbappé est fidèle à sa ligne de conduite : il a adoré ses sept saisons au PSG mais en veut terriblement à Nasser al-Khelaïfi pour son ultime saison épouvantable, pendant laquelle il a subi de grosses pressions de la part du Qatari.

Au demeurant, Mbappé ne parle pas de NAK dans son interview. Le conflit devant les prud’hommes qui oppose l’attaquant au PSG est davantage une guerre avec al-Khelaïfi qu’autre chose. Mbappé veut que la justice reconnaisse que le Qatari a dépassé les limites mais comme il ne peut pas l’attaquer directement, il n’a d’autre choix que de traîner le club devant les tribunaux. Ce qui ne l’empêche pas d’être réellement et sincèrement attaché au PSG.