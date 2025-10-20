Stade Rennais : déjà un rebond possible pour Habib Beye au FC Metz ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG : Mbappé, une déclaration d’amour qui ne change rien

Kylian Mbappé lors du match de l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan.
Raphaël Nouet
20 octobre 2025

Dans une interview à une chaîne espagnole, Kylian Mbappé a redit tout le bien qu’il pensait du PSG et de Paris. Mais il s’est bien gardé d’en faire autant sur Nasser al-Khelaïfi…

Jeudi, de nombreux médias français ont repris une partie de l’interview de Kylian Mbappé à Movistar en expliquant que l’attaquant du Real Madrid avait enterré la hache de guerre avec le PSG. Il dit que « Paris a toujours été (sa) maison, car (il est) un parisien », qu’il a passé « sept ans incroyables », que cela représente une « fierté » ou encore « quelque chose de très spécial ». Sauf qu’en réalité, ces propos n’ont rien de nouveau et que rien n’a changé dans sa relation envers le PSG !

Il n’a jamais rien dit de négatif contre le PSG

Depuis son départ en 2024, Kylian Mbappé n’a jamais eu un mot négatif envers le PSG, bien au contraire. Et même après le sacre en Champions League, en mai dernier, alors que de nombreux supporters parisiens se moquaient de lui, il s’est contenté de féliciter le club de la capitale. Mbappé est fidèle à sa ligne de conduite : il a adoré ses sept saisons au PSG mais en veut terriblement à Nasser al-Khelaïfi pour son ultime saison épouvantable, pendant laquelle il a subi de grosses pressions de la part du Qatari.

Au demeurant, Mbappé ne parle pas de NAK dans son interview. Le conflit devant les prud’hommes qui oppose l’attaquant au PSG est davantage une guerre avec al-Khelaïfi qu’autre chose. Mbappé veut que la justice reconnaisse que le Qatari a dépassé les limites mais comme il ne peut pas l’attaquer directement, il n’a d’autre choix que de traîner le club devant les tribunaux. Ce qui ne l’empêche pas d’être réellement et sincèrement attaché au PSG.

Ligue 1PSG
#A la une

Les plus lus

Stade Rennais : déjà un rebond possible pour Habib Beye au FC Metz ?
FC Metz...

Stade Rennais : déjà un rebond possible pour Habib Beye au FC Metz ?

Par Louis Chrestian
Mickaël Nadé (ASSE)
ASSE...

ASSE : après Stassin, un cadre sonne la révolte avant Annecy 

Par Bastien Aubert
Mason Greenwood célébrant son quadruplé contre Le Havre.
Ligue 1...

Greenwood peut-il marquer l’histoire de l’OM ?

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé lors du match de l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan.
Ligue 1...

PSG : Mbappé, une déclaration d’amour qui ne change rien

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Montpellier.
ASSE...

ASSE : après Le Mans, que faut-il changer chez les Verts ?

Par Raphaël Nouet
Nicki Nicole lors d'une apparition à Roland Garros en 2024.
FC Barcelone...

Nicki Nicole a trouvé une façon caliente de consoler Lamine Yamal après Gérone

Par Raphaël Nouet
Stassin et Tardieu (ASSE)
ASSE...

ASSE – Le Mans (2-3) : le vestiaire stéphanois a pris cher après la défaite 

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : Mbappé a trouvé l’arme idéale pour piétiner le FC Barcelone  

Par Bastien Aubert
Lille s'impose à Nantes
FC Nantes...

FC Nantes – LOSC (0-2) : les notes des Canaris et des Dogues 

Par Bastien Aubert
Said El Mala (Cologne)
Mercato...

PSG Mercato : Paris cible un géant en attaque, Safonov a déjà des points de chute !

Par Bastien Aubert
Neal Maupay (OM)
Mercato...

OM : un renfort est tombé du ciel pour remplacer Gouiri, grosse opération en vue au Mercato ?

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland déjà en danger avec Kilmer Sports ?

Par Bastien Aubert
Julian Alvarez (Atlético)
FC Barcelone...

PSG Mercato : Julian Alvarez a déjà fait son choix entre Paris et le FC Barcelone

Par Bastien Aubert
Ali Maamar (Anderlecht)
Mercato...

OM Mercato : Benatia prêt à griller le PSG et le FC Barcelone pour un renfort surprise ! 

Par Bastien Aubert
Dylan Batubinsika en action lors d'un match amical de l'ASSE cet été.
ASSE...

ASSE : la boulette hallucinante de Batubinsika en réserve, un but venu d’une autre planète !

Par Bastien Aubert
FC Nantes – LOSC : les compos sont tombées !
FC Nantes...

FC Nantes – LOSC : les compos sont tombées !

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais – AJ Auxerre (2-2) : prêt à viré, Beye envoie un message cash sur son avenir ! 

Par Bastien Aubert
Sander Tangvik (Rosenborg)
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports avance sur un première recrue dangereuse en janvier !

Par Bastien Aubert
Le président du FC Barcelone, Joan Laporta.
FC Barcelone...

FC Barcelone : coup de génie de Laporta, 100 M€ en vue du Mercato hivernal !

Par Bastien Aubert
Quentin Merlin (Stade Rennais)
Aj Auxerre...

Stade Rennais – AJ Auxerre (2-2) : les 3 joueurs rennais qui placent Habib Beye sur la sellette 

Par Bastien Aubert
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens – Paris FC (2-1) : Pierre Sage envoie un message lunaire à l’OM ! 

Par Bastien Aubert
Ignatius Ganago
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un attaquant de MLS ouvre un premier dossier épineux pour janvier 

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

Real Madrid Mercato : Mbappé bloque Endrick au PSG et ouvre la porte à l’OM 

Par Bastien Aubert
L'arbitrage de Nice - OL a fait polémique
Ligue 1...

OL : Pierre Ménès dégoupille après la polémique arbitrale à Nice !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet