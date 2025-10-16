Tous deux présents à l’entraînement collectif du jour, Désiré Doué et Ousmane Dembélé devraient figurer dans le groupe du PSG qui se déplacera à Leverkusen mardi.

Ce jeudi, Luis Enrique a versé dans le mystère concernant la date de rentrée d’Ousmane Dembélé : « Je ne sais pas quand il sera là », a déclaré l’Espagnol en conférence de presse. Pourtant, le Ballon d’Or 2025 a repris l’entraînement collectif avec le PSG, de même que Désiré Doué, également blessé lors du rassemblement de l’équipe de France en septembre. Mais a priori, l’un comme l’autre ne devraient pas être dans le groupe qui accueillera Strasbourg vendredi soir.

De retour pour Leverkusen ?

Les vidéos de l’entraînement du jour montrent pourtant les deux offensifs s’ébrouant sans gêne apparente. A priori, leur rentrée devrait être pour bientôt. Et sans doute pour le déplacement à Leverkusen mardi en Champions League. Il n’y a aucune urgence vu que le PSG a remporté ses deux premiers matches de C1 cette saison et que les Rouges ne sont plus l’équipe létale qu’ils étaient avec Xabi Alonso. Mais la Champions League est la scène idéale pour relancer deux joueurs absents depuis un mois.

Au vu des propos de Luis Enrique, il est en tout cas évident que l’entraîneur parisien ne prendra aucun risque avec ses joueurs. A la moindre alerte, il les maintiendra à l’écart du groupe jusqu’à ce qu’ils soient totalement opérationnels.