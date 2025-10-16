Le PSG serait sur le point de tomber d’accord avec Willian Pacho pour une prolongation de contrat. Or, le Real Madrid lorgnait le défenseur central équatorien…

Si Nasser al-Khelaïfi a fait la paix avec le FC Barcelone, le conflit demeure avec le Real Madrid. Parce que la Super Ligue, parce que les épisodes 2022 et 2024 du feuilleton Kylian Mbappé, parce que les critiques du dopage financier du Qatar venues d’Espagne, parce que les différentes éliminations parisiennes par les Merengue, etc. Aussi, quand le Paris Saint-Germain a une occasion de jouer un mauvais coup au plus grand club de la planète, il ne s’en prive pas !

Pacho va prolonger et repousser le Real Madrid

Ce mauvais coup prend la forme de la prolongation du contrat de Willian Pacho. Le défenseur central équatorien est devenu un pilier du PSG, où il a eu un impact immédiat depuis son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort en 2024. Selon L’Equipe et Fabrizio Romano, les deux parties se sont entendues sur une prolongation d’un an, soit jusqu’en 2030, assortie d’une augmentation salariale. Un accord serait très proche.

Pacho figurait dans la short list du Real Madrid pour renforcer une défense centrale qui perdra David Alaba et Antonio Rüdiger en juin. Ibrahima Konaté (Liverpool) et Dayot Upamecano (Bayern Munich) y sont également. A priori, la Maison Blanche devra opter pour un Français pour renforcer son arrière-garde…