Arda Güler a parlé de sa relation avec Kylian Mbappé au Real Madrid. Elle ressemble à s’y méprendre à celle qui unissait l’attaquant à Antoine Griezmann en équipe de France.

Ce mercredi, le magazine de L’Equipe propose un reportage sur Arda Güler. Le prodige turc est devenu titulaire au Real Madrid depuis l’arrivée de Xabi Alonso en juin dernier. Après une première saison compliquée en Espagne, il exprime enfin son immense potentiel. Sa relation avec Kylian Mbappé est excellente, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. A propos du Français, l’ancien joueur de Fenerbahçe déclare :

« Ses qualités et les miennes sont faites les unes pour les autres »

« Ses qualités et les miennes sont faites les unes pour les autres. On se comprend super bien, c’est fluide. Parfois, on échange avant un match : « Aujourd’hui, on devrait faire ceci ou cela ». Et parfois, un simple regard suffit. Certains disent qu’il redescend trop bas, mais moi, je pense qu’il faut le laisser jouer où il veut. Il doit bénéficier de cette liberté à laquelle son talent lui donne droit. S’il vient au milieu, qu’il décroche un peu, ce n’est pas gratuitement. Il a la connaissance pour, il comprend ce que le jeu réclame. Quand il fait ça, c’est à moi d’aller occuper sa place. »

Soit exactement ce que faisait Antoine Griezmann en équipe de France. Le joueur de l’Atlético laissait Kylian Mbappé dézoner et n’hésitait pas s’excentrer lui-même ou à jouer un peu plus bas pour lui permettre d’exploiter les espaces. Cette intelligence de jeu a porté ses fruits chez les Bleus, elle devrait également être profitable au Real Madrid.