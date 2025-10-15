Alors qu’il revient à un très bon niveau avec le Real Madrid, Vinicius Jr voit son nom mêlé à une affaire judiciaire au Brésil puisqu’un voisin l’a attaqué pour tapage nocturne… et diurne !

Décidément, il ne faisait pas bon fêter son anniversaire cet été chez les stars du Real Madrid et du FC Barcelone ! Les 18 ans de Lamine Yamal, le 13 juillet, ont fait grand bruit, notamment en raison d’employés de petite taille salariés pour l’occasion. Et l’on apprend ce mercredi que Vinicius Jr est lui aussi dans l’œil du cyclone car visé par une plainte d’un voisin à Rio de Janeiro.

Deux jours de fête non stop !

L’ailier du Real Madrid, qui revient bien après plusieurs mois très compliqués, a fêté son 25e anniversaire le 12 juillet. Mais ce n’est qu’une semaine après qu’il a réuni ses amis pour célébrer cela en grande pompe dans un établissement qu’il avait loué. Sans surprise, le voisin procédurier s’est plaint d’une musique trop forte et de bruits en tout genre. Sauf que ça a duré… deux jours ! La fête a commencé le 19 au soir et s’est arrêtée le 21 juillet au petit matin ! On comprend mieux que le voisinage ait fini par perdre patience !

Selon O Globo, le voisin en question a fait venir la police et Vinicius Jr a accepté de baisser le son… le tant que la patrouille reparte ! Pour cela, il risque au mieux une grosse amende, au pire quinze jours de prison. Mais vu son statut, on miserait davantage sur une amende…