En fin de contrat en juin avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano (26 ans) serait ciblé par le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais le club allemand ne désespère pas de prolonger le défenseur français.

Mardi, nous avons relayé l’information de la presse espagnole, qui annonçait que le Real Madrid avait pris contact avec l’entourage de Dayot Upamecano en vue d’une arrivée l’été prochain. La Maison Blanche, qui verra les baux de David Alaba et Antonio Rüdiger arriver à leur terme, visait William Saliba. Mais il a préféré prolonger à Arsenal. Puis Ibrahima Konaté, également libre en juin. Mais il serait lui aussi sur le point de signer un nouveau contrat avec Liverpool.

Upamecano sera libre à la fin de la saison

Le Real Madrid se serait donc mis sur le troisième défenseur central de la hiérarchie en équipe de France, Upamecano. A 26 ans, le joueur formé à Valenciennes sera en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin. Le champion d’Allemagne ne perd pas espoir de lui faire signer une prolongation. Mais, selon Foot Mercato, c’est le Real Madrid qui est actuellement le mieux positionné, avec… le FC Barcelone ! Les Blaugranas ont également reniflé la bonne affaire.

Depuis le départ d’Inigo Martinez cet été, la défense catalane est dans le dur. Ni Ronald Araujo, ni Andreas Christensen ne parviennent à faire oublier le Basque. Upamecano pourrait être une solution intéressante à moindre coût. A voir qui remportera ce Clasico sur le terrain des transferts !