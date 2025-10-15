Le jeune défenseur équatorien du PSG, Willian Pacho, commence à attirer sérieusement l’attention en Europe. Notamment au Real Madrid.

On en parle peu mais s’il y a bien un joueur d’une régularité sans nom au PSG, c’est bien Willian Pacho. Problème pour le club de la capitale : cela commence à se savoir. Selon Achille Ach, plusieurs grands clubs suivent de près sa situation, à l’image de Liverpool et du Real Madrid, qui se sont déjà renseignés sur ses conditions.

Malgré cet intérêt, le PSG reste catégorique : le joueur de 23 ans n’est pas à vendre. Le club parisien a clairement fait passer le message aux prétendants, souhaitant conserver son défenseur central dans l’effectif pour les saisons à venir. Parallèlement, les dirigeants parisiens travaillent sur une prolongation de contrat pour Pacho, avec une augmentation salariale à la clé.

L’objectif est double : sécuriser l’avenir du joueur et montrer qu’il compte sur lui pour devenir un pilier de la défense parisienne sur le long terme. La bataille pour le conserver en vue du mercato semble déjà gagnée… mais il faudra suivre les prochaines semaines pour savoir si le joueur prolongera ou si des offres XXL pourraient tout bouleverser.