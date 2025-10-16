La rumeur enfle de nouveau entre Paris et Madrid… et elle a de quoi surprendre ! Selon les informations du média madrilène Defensa Central, le PSG serait prêt à inclure Fabian Ruiz dans un deal pour tenter de récupérer Endrick, la jeune pépite brésilienne promise au Real Madrid.

Un échange Fabian Ruiz – Endrick sur la table ?

Selon Defensa Central, Paris serait prêt à céder Fabian Ruiz pour tenter de débloquer le dossier. Un pari audacieux : l’Espagnol, sous contrat jusqu’en 2027, fait pourtant partie du trio titulaire du milieu parisien aux côtés de Vitinha et João Neves.

Mais avec les relations glaciales entre Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi depuis l’affaire Mbappé, difficile d’imaginer un deal aussi sensible… même si les deux hommes ont pu échanger lors du dernier Mondial des Clubs.

Du côté du Real, le doute s’installe

D’après l’émission Minuto 116 de AS, la Casa Blanca aurait fait savoir à Endrick qu’elle écouterait les offres si une proposition convaincante arrivait sur la table.

De là à imaginer un échange avec le PSG ? Rien n’est impossible dans un mercato devenu imprévisible.

Notre avis

Fabian Ruiz contre Endrick, l’équation paraît improbable… mais dans un marché où tout peut basculer en un appel, Paris pourrait bien tenter un coup de poker pour s’offrir le joyau brésilien.