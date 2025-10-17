Excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain ! À la veille d’un nouveau rendez-vous capital, Luis Enrique peut enfin respirer : Bradley Barcola et Désiré Doué font leur retour dans le groupe parisien. Trois renforts de taille pour un PSG qui retrouve des couleurs après plusieurs semaines de gestion d’effectif compliquée.

Barcola, le retour du dynamiteur

Touché et ménagé ces dernières semaines, Bradley Barcola est de retour au meilleur moment. L’ancien Lyonnais, très précieux par sa vitesse et sa percussion, apporte à l’attaque parisienne cette verticalité qui avait manqué lors des derniers matchs. Luis Enrique compte sur lui pour redynamiser le couloir gauche et retrouver des transitions éclairs avec Mbappé.

Désiré Doué, l’atout fraîcheur

Recrue estivale prometteuse, Désiré Doué n’avait pas encore eu l’occasion de s’installer durablement dans le onze parisien à cause d’une blessure. Son retour tombe à pic : sa créativité, sa technique dans les petits espaces et sa capacité à casser les lignes seront des atouts précieux pour un PSG en quête de variété offensive.