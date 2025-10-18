OM : Balerdi sur le banc, Vaz en pointe… quelle compo pour De Zerbi face au Havre ?
Laurent Hess
18 octobre 2025

Selon Jérôme Rothen, Lamine Yamal marche plus sur les traces de Neymar que de Lionel Messi…

À seulement 18 ans, Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone, devient déjà un véritable phénomène mondial. Le jeune ailier est annoncé comme un futur Lionel Messi mais depuis qu’il a explosé sur la scène internationale avec le Barça et l’Espagne, Yamal, 2e du Ballon d’Or 2025 derrière Ousmane Dembélé ne partage pas vraiment le sens de la discrétion de l’Argentin. Avec son attirance pour la fête, une famille très présente et ses vacances au Brésil avec Neymar, il alimente les choux gras des médias et des réseaux sociaux. Cette semaine, une nouvelle polémique a vu le jour avec un supposé retard à l’entraînement, démenti par Hansi Flick.

Yamal « pas tout seul dans sa tête » selon Rothen

De quoi inquiéter pour son avenir, selon Jérôme Rothen. « Je n’ai pas eu l’impression qu’il y ait eu des discussions sur des sujets extra-sportifs avec Messi, a glissé l’ancien parisien vendredi sur RMC. Yamal deviendra peut-être un jour comme Léo Messi s’il continue à performer. Le problème, c’est qu’il n’a pas du tout la même personnalité. C’est quelqu’un d’extravagant, ça se voit. Il a fait parler de lui en dehors des terrains avec l’histoire des nains … Il ne me paraît pas tout seul dans sa tête. » Jean-Pierre Papin abonde dans le même sens : « Quand on commence comme ça, c’est la porte ouverte à tout. Même les composantes du club ne sont pas d’accord. Certains balancent des infos. Le coach dit que c’est pas vrai. C’est un peu le foutoir. C’est compliqué à gérer. »

FC Barcelone
