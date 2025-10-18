Mercato : le Real Madrid a son plan pour détourner une pépite du FC Barcelone !

Alors que son nom est lié au Barça, le Mexicain Gilberto Mora serait en très bonne place sur la liste du Real Madrid.

Il y a quelques jours, SPORT révélait que le FC Barcelone était intéressé par Gilberto Mora, le jeune milieu offensif du Club Tijuana. Le joueur s’est illustré lors de la Coupe du monde U20 en marquant 3 buts et en délivrant 2 passes décisives. Mais selon AS, le Real Madrid programme d’acheter Mora.

Mora fait craquer le Real et le Barça

Le média madrilène met le joueur à sa Une ce samedi avec en légende « Sous vigilance », en précisant que le Real a son plan et qu’il envisage de passer à l’action cet été si Gilberto Mora confirme ses qualités lors de la Coupe du monde. L’agent de Mora, Rafaela Pimenta, a déjà déterminé son prix : 15 M€. Mais Tijuana pourrait faire monter les enchères, d’autant que d’autres cadors européens apprécient la pépite de 17 ans, notamment Arsenal et les deux clubs de Manchester.