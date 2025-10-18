FC Barcelone : la compo pour le mini-derby est tombée, il y a des surprises !

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a communiqué le onze qui débutera le match contre Gérone à 16h15.

Deux semaines après avoir perdu le leadership de la Liga suite à sa défaite à Séville (1-4), le FC Barcelone doit relancer la machine, cet après-midi à Montjuic, face à Gérone. Pour ce mini-derby, Hansi Flick n’aligne pas son meilleur onze, loin de là, puisque Robert Lewandowski et Dani Olmo sont blessés alors que Fermin, qui sort tout juste de l’infirmerie, démarre sur le banc. En revanche, Lamine Yamal est bien titulaire.

FCB : Szczesny – Koundé, Garcia, Cubarsi, Baldé – Pedri, De Jong – Yamal, Casado, Rashford – Fernandez.