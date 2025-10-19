FC Barcelone : Nicki Nicole a porté l’œil à Lamine Yamal
Nicki Nicole lors d'un grand prix de Formule 1.
Raphaël Nouet
19 octobre 2025

Nicki Nicole était présente dans les tribunes de Montjuic pour soutenir Lamine Yamal lors de Barcelone-Gérone (2-1). Elle ne lui a pas porté chance…

Lamine Yamal a réalisé une bien triste performance, cet après-midi, lors du mini-derby entre le FC Barcelone et Gérone (2-1). Comme face au PSG, l’ailier a commencé très fort, avec un dribble incroyable le long de la touche, un déboulé et une frappe pas cadrée. Mais ensuite, il a disparu de la circulation et on ne le voyait quasiment plus au moment de sa sortie au cœur de la seconde période. L’ailier de 18 ans ne traverse pas le meilleur moment de sa carrière, gêné qu’il est par sa blessure aux adducteurs…

Elle a attiré les regards en tribune

En plus, Nicki Nicole était dans les tribunes de Montjuic, ce qui a peut-être tendu le 2e du classement du Ballon d’Or 2025. Ou l’a incité à vouloir en faire trop. Toujours est-il que la présence de la belle n’a pas coïncidé avec la meilleure prestation de Yamal. De là à imaginer qu’elle fait office de chat noir et qu’il serait bon qu’elle ne revienne plus à l’avenir…

En tout cas, la chanteuse argentine a attiré tous les regards en tribunes. Depuis le début de sa relation avec la star du Barça, sa cote de popularité a exploséet tout le monde la reconnaît en Europe.

Par Fabien Chorlet